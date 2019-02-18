Son Dakika Haberleri: Kastamonu Devlet Hastanesinden Hırsızlık

Kastamonu Devlet Hastanesinden Hırsızlık

55 dakika önce

Kastamonu Devlet Hastanesinden hırsızlık yapıldıHastanenin Radyoloji Bölümüne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bilgisayar monitörü, 3 bilgisayar belleği, 2 klavyeyi alarak kaçtı.

Kastamonu Devlet Hastanesinden Hırsızlık, System.String[]
Kastamonu Devlet Hastanesinden hırsızlık yapıldı

Hastanenin Radyoloji Bölümüne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bilgisayar monitörü, 3 bilgisayar belleği, 2 klavyeyi alarak kaçtı.

Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine polis, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Üç kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA

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