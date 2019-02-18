Kastamonu Devlet Hastanesinden Hırsızlık

Kastamonu Devlet Hastanesinden hırsızlık yapıldıHastanenin Radyoloji Bölümüne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bilgisayar monitörü, 3 bilgisayar belleği, 2 klavyeyi alarak kaçtı.

Kastamonu Devlet Hastanesinden hırsızlık yapıldı



Hastanenin Radyoloji Bölümüne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bilgisayar monitörü, 3 bilgisayar belleği, 2 klavyeyi alarak kaçtı.



Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine polis, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Üç kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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