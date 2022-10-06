KASTAMONU - Düğün yemeğinden 31 kişi zehirlendi - Son Dakika
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KASTAMONU - Düğün yemeğinden 31 kişi zehirlendi

06.10.2022 23:31

Kastomunu'nun İnebolu ilçesinde düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen, aralarında damadın da bulunduğu 31 kişi hastaneye başvurdu.

Kastomunu'nun İnebolu ilçesinde düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen, aralarında damadın da bulunduğu 31 kişi hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Doğanören köyünde yaşayan damat Mehmet Akgüney, düğününe gelen davetlilere pilav üstü tavuk ikram etti. Aynı yemekten gelinin yaşadığı Akgüney köyündeki misafirlere de ikram edildi.

Bir süre sonra damat ile 30 davetli mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesine başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu hastalar ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Gelinin babası Erdoğan Demirtaş, AA muhabirine, olayın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

Demirtaş, "Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Pilavın içindeki tavuk dokunmuş gibi. En az 200-250 kişi yemekten yedi. Damadın durumu biraz daha ağırmış." dedi.

Yemeği yapan Emrah Aygün ise "Yaparken de yaptıktan sonra da dağıtırken de yedim. Dağıttıktan sonra böyle şikayetler geldi. Herhangi bir koku bozulma hissetmedim. Pilav yedikten yarım saat sonra başladı. Çocuklar kustu. Şu an durumları iyi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KASTAMONU - Düğün yemeğinden 31 kişi zehirlendi - Son Dakika

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