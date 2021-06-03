Kastamonu Emniyeti'nin "yaya geçidini kullanan köpek" paylaşımı ilgi gördü - Son Dakika

Emniyet Müdürlüklerinin ülke genelinde yaya geçidinin önemine ilişkin bilgilendirmeleri devam ediyor. Bu tarz bir bilgilendirme son olarak Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nden yapıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen köpeğin videosu sosyal medyada paylaşılarak, vatandaşlar uyarıldı.

"SADECE SÜRÜCÜLER DEĞİL, YAYALAR DA UYMALI"

Kent merkezinde yaya geçidinde bekleyen ve yayalara yeşil ışık yandığında yolun karşısına geçen köpeğin mobese kamerasına yansıyan görüntüsü, İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşıldı. Açıklamada "Trafik ışıkları sadece sürücülerin değil yayaların da uyması geren bir trafik kuralıdır. Vatandaşlarımız ışığın yanmasını beklemeden karşıdan karşıya geçerek canlarını tehlikeye atarken, sevimli bir sokak köpeği ışığın yanmasını bekliyor ve karşıya geçerken yaya geçidini kullanıyor" denildi.