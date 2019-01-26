Kastamonu Entegre - Tübitak İşbirliğinde İmzalar Atıldı

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Türkiye bugün üniversite ve sanayi iş birliği açısından tarihi bir gün yaşıyor." sözleriyle nitelendirdiği program ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız "Dünya çapında Ar-Ge çalışmaları yapmak için doktoralı Ar-Ge personeline ihtiyacımız var. Bu nedenle programa oldukça önem veriyor, projeye en etkin katılım gösteren firmalardan biri olmaktan gurur duyuyoruz. Program kapsamında Türkiye'nin en önemli dört üniversitesi işbirliğinde, 12 doktora öğrencisine ev sahipliği yapacağız." dedi.

Üniversite - sanayi işbirlikleri programlarına verdiği önem ve bu programlarda gösterdiği başarı ile öne çıkan Kastamonu Entegre,TÜBİTAK'ın yürüttüğü 2244. Sanayi Doktora Programı kapsamında yer alarak, sektörde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye öncülük edecek. TÜBİTAK'ın Ankara'da bulunan Başkanlık Binası'nda 24 Ocak Perşembe günü gerçekleşen imza töreninde, program kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler imzalanarak, belgeler sahiplerine teslim edildi. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın da katıldığı törende konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 33 farklı üniversitenin 77 farklı firmayla yaptığı iş birliği projelerinin desteklenmeye hak kazandığının altını çizdi. Kastamonu Entegre program kapsamında Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte 12 doktora öğrencisine ev sahipliği yaparak, sektöründe bir ilki gerçekleştirecek.

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, üniversite ve sanayi işbirliğinin önemine inanan ve kolektif çalışma prensibiyle sektörde örnek projeler oluşturduklarına vurgu yaparak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK desteklerini büyük bir motivasyon kaynağı ve fırsat olarak gördüklerini ifade etti. Yıldız, "Projeyle sektörde ihtiyaç duyduğumuz yüksek nitelikli insan kaynağını yetiştireceğiz. 12 doktora öğrencisi, eğitim süreçleri boyunca hem şirketimizi hem de sektörü daha yakından tanıyacak ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde doktoralarını tamamlayacak. Mezuniyet sonrasında da doktora yaptıkları alanda istihdam fırsatı yakalayacaklar." dedi.

Yıldız, son olarak, geleceğin teknolojilerini geliştirmek üzere tüm Ar-Ge çalışmalarını Teknopark İstanbul bünyesindeki merkezde yürüteceklerini sözlerine ekledi.