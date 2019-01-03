Son Dakika Haberleri: Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Atama

Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Atama

44 dakika önce

Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Reşat Asrak atandı.

Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Atama, System.String[]
Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Reşat Asrak atandı.

Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) il müdürlükleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor il müdürlüklerinin birleşmesiyle oluşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atamalarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Asrak, Bakanlık tarafından Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine getirildiğini kaydetti.

Yaklaşık 3 yıldır KYK Kastamonu İl Müdürlüğü görevini yürüten 45 yaşındaki Asrak, evli ve üç çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:54 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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