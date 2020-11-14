Kastamonu Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi eğitimlerine başladı - Son Dakika

Kastamonu Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülke genelinde 30 atölyeyle birlikte açılışı gerçekleştirilen Kastamonu Deneyap Atölyesi'nde eğitimler başladı.

Atölyede öğrencilere tasarım, üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka alanlarında eğitim veriliyor.

Deneyap eğitmeni Çağrı Avam, AA muhabirine, Kastamonu Deneyap Atölyelerinde 13 eğitmenin görevli olduğunu söyledi.

Atölyede çok sayıda etkinlik gerçekleştirileceğini belirten Avam, "Atölyede 100'ü ortaokul, 60'ı ise lise olmak üzere 160 öğrenci eğitim görecek. Tasarımdan üretime çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Burada öğrencilerimizle beraber geleceği tasarlamaya çalışacağız." dedi.

Öğrencilerin birçok alanda tecrübe sahibi olacağını vurgulayan +-Avam, "Öğrenciler birçok konuyu öğrenerek geleceklerine yön verecek. Bu sayede de Türkiye'nin geleceğine yön vermiş olacaklar." ifadesini kullandı.

Lise öğrencisi Yağız Arabacı ise en büyük hayalinin mühendislik eğitimi almak olduğunu dile getirerek, "Yazılım mühendisi olmak istiyorum. Burada bu konuda kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Deneyap atölyeleri bizi teknik anlamda geliştirdiği için hayallerimize daha çabuk ulaşma fırsatı bulacağız. Buraya gelerek mühendislik hayalime biraz daha yaklaştığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Beyazıt Burak Keleş de mühendis olmak istediğini belirterek, "Bunun için deneyap atölyeleri sınavına katıldım. Kendimizi geliştirmek için çok büyük olanaklar olduğunu gördüm ve sınava girdim. Ülkeme, devletime yararlı bir mühendis olmak istiyorum." dedi.