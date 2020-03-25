Kastamonu girişlerinde ateş ölçer ile kontroller başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu girişlerinde ateş ölçer ile kontroller başladı - Son Dakika

Kastamonu girişlerinde ateş ölçer ile kontroller başladı

6 saat önce

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehrin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı.

Kastamonu girişlerinde ateş ölçer ile kontroller başladı, System.String[]

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehrin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı.


Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Kastamonu'da şu ana kadar tespit edilmiş iki tane pozitif vak'a olması nedeniyle şehrin girişlerinde kontroller arttırıldı. Bu kapsamda Vali Yaşar Karadeniz'in talimatlarıyla Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehrin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri, Çankırı- Ankara karayolu uygulama noktasında yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, araç sürücüleri ve yolcuları ateş ölçer vasıtasıyla kontrol ediyor. Uygulama noktasında görev alan emniyet güçleri, gece gündüz demeden 24 saat esasına dayalı olarak şehre giriş yapmak isteyen tüm araçları durdurarak ateş ölçer ile araçtaki tüm yolcuların kontrolünü sağlıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığının öğrenildiği kontrollerde, salgın hastalıkla mücadele kapsamında il girişlerinde bulunan Emniyet Müdürlüğüne bağlı uygulama noktalarında kontrol faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - KASTAMONU

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:28 Kaynak: İHA

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