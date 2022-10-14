Kastamonu gündem: Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı; o anlar kamerada (2) - Son Dakika
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Kastamonu gündem: Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı; o anlar kamerada (2)

14.10.2022 16:17
Kastamonu gündem: Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı; o anlar kamerada (2)

Kastamonu gelişmesine göre 'KAPORTAYA YASLANINCA RAHATSIZLANDI ZANNETTİM'Giresun'da, yolun karşısına geçen kişinin çarparak, kaportası üzerinden kendisini yola bıraktığı otomobilin sürücüsü Levent Erener (47), yaşananları anlattı.

'KAPORTAYA YASLANINCA RAHATSIZLANDI ZANNETTİM'

Giresun'da, yolun karşısına geçen kişinin çarparak, kaportası üzerinden kendisini yola bıraktığı otomobilin sürücüsü Levent Erener (47), yaşananları anlattı. Erener, "Ben onun geçeceğini anladım, korna çalıp, geçmesini işaret ettim fakat daha sonra aklına ne geldiyse böyle bir şeyle karşılaştık. Türkiye'nin komedisi oldu. Ben ilk başta kaportaya yaslanınca rahatsızlandı, zannettim. Sara hastalığı veya kalp krizi olduğunu düşündüm. Arabamdan aşağı inip, yanına gittiğimde alkol kokusunu aldım. Kafasını yere düşerken sert vurdu, inşallah bir şey olmamıştır. Ben olaydan sonra polis memurları gidebilirsin, dediği için evime gittim. Benden sonra da sağlık çalışanlarıyla bir tartışması olmuş" dedi. Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN,


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu gündem: Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı; o anlar kamerada (2) - Son Dakika

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