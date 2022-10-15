Kastamonu gündem: Araç içinde pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu gündem: Araç içinde pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

15.10.2022 12:28
Kastamonu gündem: Araç içinde pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

Kastamonu haberler: Muratpaşa ilçesinde araçta tartıştığı şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesinde araçta tartıştığı şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Altındağ Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde sabah saatlerinde park halinde bulunan otomobilin içinde konuşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğundaki kişi, R.B'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Kalçasından yaralanan R.B, araçtan inip yakındaki evine gitti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden uzaklaşan şüphelileri ve yaralıyı bulmak için çalışma başlattı.

Evinde yaralı halde bulunan R.B, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan bir vatandaş, bölgede araştırmalarına devam eden polislere, şüphelilere benzeyen bir kişinin yakındaki markette olduğunu ihbar etti.

Ekipler sırtında raket kılıfı ile ilerleyen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin sırtındaki raket kılıfının içinden pompalı tüfek çıktı. Olayla ilgili olmadığı anlaşılan bu kişi, polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
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Balıkesir haberi... Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün acı günü Balıkesir haberi... Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün acı günü 2 dakikada 188 gram acı biber yedi, 1'inci oldu 2 dakikada 188 gram acı biber yedi, 1'inci oldu
Kaynak: AA

Muratpaşa, Altındağ, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu gündem: Araç içinde pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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