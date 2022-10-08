Kastamonu gündem haberi... Araç kiralama sitelerini kopyalayıp, 1 milyon TL dolandırıcılık yapmışlar

KONYA'da, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin kopyalarını oluşturup, araç kiralamak isteyen 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasını dolandıran 19 kişi, Konya merkezli 4 ildeki operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte internet sitesi üzerinden araç kiralamak için ödeme yapan ancak sonrasında kimseye ulaşamayıp, polise başvuran mağdurun müracaatıyla harekete geçti. Mağdurların şikayetleriyle aylar süren çalışmalar sonucu özellikle yaz aylarında taleplerin de artmasını fırsat bilen dolandırıcıların, tanınmış ve kurumsal oto kiralama markalarının internet sitelerini kopyalayıp oluşturdukları sitelerle 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasını dolandırdıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar ve mağdurların ifadeleri doğrultusunda şebekenin, bilinen ve kurumsal araç kiralama markalarının internet sitelerini içerik ve arayüz olarak aynısını tasarladıkları; bu sitelerin internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında görünürlüğünü sağlamak ve artırmak amacıyla çeşitli yazılımlar, sosyal medya ilanları ve internet reklamları kullandığı anlaşıldı.