Kıyafetlerini değiştiren işçileri kurşun yağmuruna tutmuştu! Cinayete neden olan kadın iç çamaşırı detayı ortaya çıktı - Son Dakika
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Kıyafetlerini değiştiren işçileri kurşun yağmuruna tutmuştu! Cinayete neden olan kadın iç çamaşırı detayı ortaya çıktı

11.09.2022 16:15

Kastamonu'da bir binanın boya işlerini yapan 2 işçi, işe başlamak için binanın bodrum katında kıyafetlerini değiştirirken ev sahibinin oğlu Serhat O. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İşçilerden biri yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, 2 işçinin en üst kattan bahçeye düşen kadın iç çamaşırını ev sahibi Serhat O.'ya (35) teslim etmek istediği ancak Serhat O.'nun buna sinirlenip tepki gösterdiği anlaşıldı.

Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünde 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit Oran (33), işe başlamak için binanın bodrum katında kıyafetlerini değiştirmek istedi. Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin kıyafetlerini değiştirdiği odaya gelerek öğrenilemeyen sebeple işçilere pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna 2 mermi isabet eden Abdurrahman Birgün ile arkadaşı Hamit Oran yaralandı.

1 İŞÇİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve yaşanan olayda ağır yaralanan Abdurrahman Birgün, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Serhat O.'yu gözaltına aldı. Ayrıca olayın yaşandığı binada da jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kıyafetlerini değiştiren inşaat işçileri pompalı tüfekle ateş açmıştı! Dikkat çeken kadın iç çamaşırı detayı

"ÜSTÜMÜZÜ DEĞİŞİRKEN ATEŞ ETTİ"

Batman'dan çalışmak için geldiğini ve inşaat işçisi olduğunu söyleyen Hamit Oran, "Sabah benden bir tane sigara istedi. Ben de sigarayı sarıp verdim. Bodrum katında üstümüzü değiştiriyorduk. İş elbiselerimizi giyiyorduk. Bir baktım kapıda duruyor, elinde pompalı tüfek var, ne olduğumuzu anlamadan rastgele ateş etti. Ondan sonra ben şoka uğradım. Ne için sıktı, niye sıktı, sebep nedir bunu öğrenmek istiyoruz. Aramızda herhangi bir şekilde bir olay yaşanmadı. Sonuçta biz çalışıyoruz, ekmek davası için gelmişiz. Aniden gelip odaya ateş etmeye başladı" dedi.

"ARAMIZDA BİR TARTIŞMA OLMADI"

Aralarında herhangi bir şekilde tartışma olmadığını söyleyen Oran, "Aramızda herhangi bir şekilde tartışma olmadı. Ne söyleniyorsa iftira atıyorlar. Arkadaş gelip direkt olarak odada bize ateş etmeye başladı. Biz, oraya çalışmaya gittik. Arkadaşımı kaybettim, benim de durumum bu şekilde, ben olayı ucuz atlattım. Arkadaşımın 4 tane çocuğu vardı, 1 tanesi yatalak çocuğunun, engelliydi" diye konuştu.

KADIN İÇ ÇAMAŞIRI DETAYI

İddiaya göre, Abdurrahman B. (47) ve Hamit O. (33), en üst kattan bahçeye düşen kadın iç çamaşırını ev sahibi Serhat O.'ya (35) teslim etmek istedi. Serhat O., işçilerin çamaşırı eve getirmesine sinirlenip, tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat O., evden aldığı pompalı tüfekle işçilere ateş açtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kıyafetlerini değiştiren inşaat işçileri pompalı tüfekle ateş açmıştı! Dikkat çeken kadın iç çamaşırı detayı
Kıyafetlerini değiştiren inşaat işçileri pompalı tüfekle ateş açmıştı! Dikkat çeken kadın iç çamaşırı detayı
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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıyafetlerini değiştiren işçileri kurşun yağmuruna tutmuştu! Cinayete neden olan kadın iç çamaşırı detayı ortaya çıktı - Son Dakika

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