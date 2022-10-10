Kastamonu gündem haberleri | KASTAMONU - Abana ve Cide ilçelerinde denizde oluşan hortum görüntülendi - Son Dakika
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Kastamonu gündem haberleri | KASTAMONU - Abana ve Cide ilçelerinde denizde oluşan hortum görüntülendi

10.10.2022 15:56

Kastamonu habere göre Kastamonu'nun Abana ve Cide ilçelerinde denizde hortum oluştu.

Kastamonu'nun Abana ve Cide ilçelerinde denizde hortum oluştu.

Karadeniz'de oluşan hortumlar kıyıdan da gözlendi. Vatandaşlar, bu doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Abana ilçesinde aynı anda 3 ayrı noktada oluşan hortumlar yaklaşık 15 dakika boyunca gözlendikten sonra etkisini kaybetti.

Cide ilçesinde de farklı büyüklüklerde kısa süreli hortumlar oluştu.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu gündem haberleri | KASTAMONU - Abana ve Cide ilçelerinde denizde oluşan hortum görüntülendi - Son Dakika

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