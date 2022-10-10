Kastamonu gündem haberleri | KASTAMONU - Abana ve Cide ilçelerinde denizde oluşan hortum görüntülendi

Kastamonu'nun Abana ve Cide ilçelerinde denizde hortum oluştu.
Karadeniz'de oluşan hortumlar kıyıdan da gözlendi. Vatandaşlar, bu doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Abana ilçesinde aynı anda 3 ayrı noktada oluşan hortumlar yaklaşık 15 dakika boyunca gözlendikten sonra etkisini kaybetti.
Cide ilçesinde de farklı büyüklüklerde kısa süreli hortumlar oluştu.
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