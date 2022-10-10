Karadeniz 'de oluşan hortumlar kıyıdan da gözlendi. Vatandaşlar, bu doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: AA

Karadeniz, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu gündem haberleri | KASTAMONU - Abana ve Cide ilçelerinde denizde oluşan hortum görüntülendi - Son Dakika

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