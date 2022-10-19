Kastamonu haberi! Kastamonu Üniversitesi öğrencileri derslerini sahada işliyor - Son Dakika
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Kastamonu haberi! Kastamonu Üniversitesi öğrencileri derslerini sahada işliyor

19.10.2022 12:56

Edinilen Kastamonu haberine göre Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri derslerini kentin tarihi, doğal ve turistik yerlerini gezerek işliyor.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri derslerini kentin tarihi, doğal ve turistik yerlerini gezerek işliyor.

Fakültedeki 120 öğrenci Araç ilçesine düzenlenen gezide ilçenin tarihi yerlerini gezerek doğa yürüyüşü yaptı.

Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, AA muhabirine, derslerini uygulamalı ve sahada yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Araç ilçesinin doğal güzelliklerini öğrencilerle buluşturmak için gezi düzenlediklerini belirten Haberal, "Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarında en çok şehit veren ilçenin Araç olduğunu araştırmalarımızda öğrendik. Ailelere gittiğimizde ya şehidi var ya da bir şehit yakını var. Biz de ilk etapta Araç Harp Müzesi'ne gittik. Ardından Araç Belediye binasının altında bulunan müzeye gittik. Araç'ın yerel kültür ve yaşamını geçmişten günümüze yansıtan bir müzeyi gezmiş olduk. Kaleye çıktık, inanç turizmi açısından çok önemli 600 yıllık bir geçmişi olan Kötürüm Beyazıt Cami'yi, Vakıflar Hamamı'nı, Elele Kadın Kooperatifi'ni gezdik." dedi.

İlçenin doğal güzelliklerini de görme imkanı bulduklarını aktaran Haberal, öğrencilerin de geziden son derece memnun kaldığını ifade ederek, geziyi düzenlemede yardımcı olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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