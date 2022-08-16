Kastamonu gündem haberi | Mudanya'da sağanak yağışın bilançosu; 37 ev, 29 iş yeri ile 3 araç hasar gördü

BURSA'nın Mudanya ilçesinde dün etkili olan sağanakta 37 ev, 29 iş yeri ile 3 aracın hasar gördüğü tespit edildi.

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya'da Işıklı Deresi'nin taşması sonucu Bursa-Mudanya yolunu su bastı. Araçlar su içinde kaldı. Birçok ev ve iş yerinde de su baskınları yaşandı. Mudanya Belediyesi ekipleri, ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolları yeniden açtı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da ilçeye gelerek Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile durum değerlendirmesinde bulundu.

Metrekareye 21 kilo yağmurun düştüğü Mudanya'da ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde çalışmalar yürütülüyor.Büyükşehir Belediyesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 192 ihbardan 55'inin su baskını olduğu, toplam 12 araç-ekip, 30 personel ve 22 dalgıç pompayla su çekim çalışmalarının yapıldığını açıkladı. BUSKİ tarafından 7 kepçe, 4 vakumlu 4 vidanjör araç-ekip, 1 motopomp, 3 dalgıç pompa ve 40 personel ile 50 su baskınına müdahale edildi. Temizlik çalışmaları gün boyu sürdü.

Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü ekiplerinin ilçede yaptığı hasar tespit çalışmasında 29 iş yeri ve depo ile 37 konut olmak üzere toplam 66 adreste zarar tespit edildi. Yağmur sularına kapılan 3 araç da hasar gördü.