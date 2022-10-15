Kastamonu gündem haberleri... Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı - Son Dakika
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Kastamonu gündem haberleri... Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

15.10.2022 13:18
Kastamonu gündem haberleri... Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı

Gelen Kastamonu haberlerine göre Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev yandı, yangın sırasında pencereden atlayan bir kadın yaralandı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev yandı, yangın sırasında pencereden atlayan bir kadın yaralandı.

Sümenler köyü Kazla Mahallesi'nde Emine Arslan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikteki Mustafa Çimşir ve Rıza Subaşı'ya ait eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ve Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangından kurtulmak için pencereden atlayan Hatice Bal, yaralandı. Bal, 112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki evin tamamen yandığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Emine Arslan, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu gündem haberleri... Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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