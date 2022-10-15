Sümenler köyü Kazla Mahallesi'nde Emine Arslan 'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikteki Mustafa Çimşir ve Rıza Subaşı 'ya ait eve de sıçradı.

Kaynak: AA

Emine Arslan, Pınarbaşı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu gündem haberleri | Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı - Son Dakika

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