Bir süre sonra 15 davetli mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesine başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu hastalar ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanören köyünde yaşayan damat Mehmet Akgüney, düğününe gelen davetlilere pilav üstü tavuk ikram etti. Aynı yemekten gelinin yaşadığı Akgüney köyündeki misafirlere de ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kastamonu gündem haberleri... Kastamonu'da düğün yemeğinden 15 kişi zehirlendi - Son Dakika

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