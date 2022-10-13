Kastamonu gündem haberleri... Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü çeken çocukların gelişimine destek verilecek

Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuklar tespit edilerek, güçlü oldukları alanlara yönlendirilecek.

Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneğinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Özgül Öğrenme Gücümü Keşfet Projesi"nin protokol imza töreni Vali Avni Çakır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çakır, projenin destek miktarının yaklaşık 95 bin lira olduğunu söyledi.

Amacın toplumsal farkındalığın üst seviyelere çıkarılması olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Kastamonu merkez ilçede eğitimlerine devam eden ve özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış 99 ortaokul öğrencisinin resim, müzik, spor ile akıl ve zeka oyunları branşlarında yetenek taraması yapılarak bu çocuklarımızın güçlü olduğu yönlerin tespiti gerçekleştirilecek. Tanı almış 59 ilkokul öğrencisine de Türkçe ve matematik alanlarında kendilerine ve ailelerine eğitimler verilecek. Kabiliyetlerini ve akademik yönlerini geliştirerek bu çocuklarımızın öz güvenlerinin artırılması ve sosyalleşmelerinin sağlanması amaçlanıyor. Yine sergi, dinleti, yarışma kamp, piknik ve belirli gün gibi etkinliklerle özgül öğrenme güçlüğü konusunda toplumsal farkındalığın daha üst seviyelere çıkarılması amacını güden bir proje."

Dernek Başkanı Hüseyin Demir ise şunları kaydetti:

"Özgül öğrenme güçlüğü zeka seviyesi normal ve normal üstü çocuklarımızın okuma, yazma ve matematik alanlarında akranlarından geri kalma durumudur. Bu projede Kastamonu merkezde özgül öğrenme güçlüğü tanılı olan ilkokul düzeyindeki öğrencilere okuma ve matematik atölyesi desteği sağlanacak. Bu desteği Kastamonu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü sağlayacak. İl merkezinde ortaokul düzeyinde özgül öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilerimizde de spor alanlarında Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüz, zeka oyunları, resim ve müzik alanında da Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle yetenek tespiti ve sonrasında eğitimi verilecek."

Her çocuğun değerli olduğunu vurgulayan Demir, "Buradaki hedefimiz de çocuklarımızın başarılı oldukları alanları destekleyerek öz güven kazanmaları, sosyalleşmeleri ve aynı zamanda hem okul hayatında hem de aile hayatında huzur ortamı teşkil edebilmektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından projenin protokolü imzalandı.

İmza törenine, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek, Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Valilik Sosyal Etüt Proje Müdürü Suat Tüfekçi, Kastamonu Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı da katıldı.