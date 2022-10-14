Arama köpeği "Yekten" ile evde yapılan aramada, 170 gram esrar ile 21 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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