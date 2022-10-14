Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

14.10.2022 15:22
Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Kastamonu haberler... Kastamonu'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen S.S. ve E.H'nin bulunduğu araç kent girişinde durduruldu.

Jandarma uyuşturucu arama köpeği "Yekten" ile araçta yapılan aramada, uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler tarafından zanlılar gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından Araç ilçesinde yaşayan İ.B'nin evine operasyon düzenlendi.

Arama köpeği "Yekten" ile evde yapılan aramada, 170 gram esrar ile 21 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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