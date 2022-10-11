Kastamonu gündem haberleri: Taşköprü'de öğrenci pansiyonunda yangın tatbikatı - Son Dakika
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Kastamonu gündem haberleri: Taşköprü'de öğrenci pansiyonunda yangın tatbikatı

11.10.2022 11:42
Kastamonu gündem haberleri: Taşköprü'de öğrenci pansiyonunda yangın tatbikatı

Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir lisenin pansiyonunda yangın tatbikatı yapıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir lisenin pansiyonunda yangın tatbikatı yapıldı.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekiplerince, Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda yapılan tatbikatta senaryo gereği yakılan ateş söndürüldü, öğrenciler kurtarıldı.

İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman tarafından öğrencilere deprem ve yangınlarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi.

Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, "Her zaman görevimizin başındayız. Öğrencilerimize bilgi vererek uygulamalı tatbikat gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz." dedi.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kastamonu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu gündem haberleri: Taşköprü'de öğrenci pansiyonunda yangın tatbikatı - Son Dakika

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