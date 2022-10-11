Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, "Her zaman görevimizin başındayız. Öğrencilerimize bilgi vererek uygulamalı tatbikat gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kastamonu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu gündem haberleri: Taşköprü'de öğrenci pansiyonunda yangın tatbikatı - Son Dakika

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