Kaza, saat 07.30 sıralarında Ankara Ayaş Yolu'nda meydana geldi. Gündüz Yazıcı (56) idaresindeki 06BA2871 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi. Kazayla ilgili Şehit Fatih Cüneyt Bursa Polis Merkezi Amirliği inceleme başlattı.

Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı

Kaynak: İHA

Tragger, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu haber | Ankara'da yoldan çıkıp takla atan araç kamerada - Son Dakika

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