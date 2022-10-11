Kastamonu haber: Kastamonu'da 3 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
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Kastamonu haber: Kastamonu'da 3 katlı binada korkutan yangın

11.10.2022 09:54
Kastamonu haber: Kastamonu'da 3 katlı binada korkutan yangın

Kastamonu 3. sayfa haberi: Kastamonu'nun Daday ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Daday ilçesine bağlı Aktaş Tekke köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Temeltaşı isimli vatandaşa ait üç katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın çatısını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Daday ve Eflani ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, çıkan yangında binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bacanın tutuşması neticesinde çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu haber: Kastamonu'da 3 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haber: Kastamonu'da 3 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
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