Kastamonu haber... Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu gasbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu haber... Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu gasbeden 2 kişi tutuklandı

12.10.2022 17:16
Kastamonu haber... Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu gasbeden 2 kişi tutuklandı

Kastamonu yerel gündem haberine göre Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir vatandaşın önünü keserek darbettikten sonra telefonunu gasbettiği öne sürülen 2 zanlı, şikayet üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu haber... Kastamonu'da darbettikleri kişinin telefonunu gasbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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