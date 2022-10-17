KASTAMONU - Sis etkili oluyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Sis etkili oluyor

17.10.2022 12:50

Sisli yolda ilerleyen araçlar Kastamonu'da sis etkili oluyor KASTAMONU - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sisli yolda ilerleyen araçlar Kastamonu'da sis etkili oluyor

KASTAMONU - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 80 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: AA

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Sis etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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