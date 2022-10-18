Kastamonu haberi: Kamuya 3 Bin 241 Araç Alınacak. Alımların 575'i Emniyet, 20'si Cumhurbaşkanlığı, 19'u Diyanet İçin Ayrıldı - Son Dakika
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Kastamonu haberi: Kamuya 3 Bin 241 Araç Alınacak. Alımların 575'i Emniyet, 20'si Cumhurbaşkanlığı, 19'u Diyanet İçin Ayrıldı

18.10.2022 13:28

Kastamonu gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’ye sunduğu bütçe kanun teklifine göre, 2023 yılında kamu idareleri toplam 3 bin 241 araç edinebilecek. Bütçe teklifine göre; Sağlık Bakanlığı 1.250 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü 575 adet, Hazine ve Maliye Bakanlığı 501 adet, Cumhurbaşkanlığı 20 ve Diyanet İşleri Başkanlığı da 19 araç alabilecek.

MAHİR BAĞIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'ye sunduğu bütçe kanun teklifine göre, 2023 yılında kamu idareleri toplam 3 bin 241 araç edinebilecek. Bütçe teklifine göre; Sağlık Bakanlığı 1.250 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü 575 adet, Hazine ve Maliye Bakanlığı 501 adet, Cumhurbaşkanlığı 20 ve Diyanet İşleri Başkanlığı da 19 araç alabilecek.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, dün akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı'na sunuldu.  Teklife göre, 2023 yılında kamu idareleri toplam 3 bin 241 araç edinebilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA 501 ARAÇ

Teklifte yer alan "1 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelerin 2023 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösteri Cetvel"ine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki yıl 501 adet araç edinebilecek. Cetvele göre, bakanlık araçların cinsini ve fiyatını kendisi belirleyecek ve araçların finansman kaynağı merkezi yönetim bütçesi tarafından karşılanacak.

Yine aynı cetvele göre, Sağlık Bakanlığı bin 250 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü 575 adet, Jandarma Genel Komutanlığı 280 adet, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 116 adet araç edinebilecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın edinebileceği 50 adet araçtan; 17'si binek otomobil, 3'ü arazi binek, 5'i minibüs 25'i ise güvenlik önlemli binek otomobil olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın edinebileceği 40 adet aracın; 20'si binek otomobil iken, 20'si arazi binek araçlar olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA 20, DİYANET'E 19 ARAÇ

Teklifte yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı 10 binek otomobil, 5 minibüs ve 5 panel (3 - 5 metrelik kapalı kasa içi boş aracın içine yük koyularak taşımak için üretilmiş hafif ticari araçlar) araç edinebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da 17 binek otomobil ile 2 minibüs alabilecek.

(Görüntü: Arşiv)

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Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu haberi: Kamuya 3 Bin 241 Araç Alınacak. Alımların 575'i Emniyet, 20'si Cumhurbaşkanlığı, 19'u Diyanet İçin Ayrıldı - Son Dakika

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