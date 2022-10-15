Kastamonu haberi... Kastamonu'da 3 köy evi alev alev yandı - Son Dakika
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Kastamonu haberi... Kastamonu'da 3 köy evi alev alev yandı

15.10.2022 11:46

Kastamonu haberler: Kastamonu'da 3 köy evi alev alev yandı Alevlerden kurtulmak için balkondan atlayan kadın yaralandı Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir köyde çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'da 3 köy evi alev alev yandı

Alevlerden kurtulmak için balkondan atlayan kadın yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir köyde çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi. Yangında bir kadın, alevlerden kurtulmak için balkondan atlayarak yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Sümenler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Aslan'ın yaşadığı evin alt katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Yangın sırasında uyuyan Emine Aslan, alevleri fark edince evden çıkmaya çalıştı. Evin girişini saran alevler sebebiyle kapıdan çıkamayan Arslan, balkondan atladı. Balkondan düşerek yaralanan Aslan, bağırarak komşularından yardım istedi.

2 eve daha sıçradı, köylülerin müdahalesi yangının büyümesini önledi

Daha sonra yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, köy derneğine ait traktör ve 3 yangın söndürme tankeri ile alevlere müdahale etti. Köylülerin müdahalesi ile yangının büyümesi kısmen engellendi. Rüzgarın etkisi ile yangın, Mustafa Çimşir ve Rıza Subaşı'nın da evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

3 ev küle döndü

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında 3 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Balkondan atlayarak yaralanan Emine Aslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ilk müdahalenin ardından Aslan, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aslan'ın hayati tehlikesinin oluğu öğrenildi.

"Köylülerimizin yoğun çabalarıyla yangının büyümemesini önledik"

Yangına ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını söyleyen Sümenler Köyü Derneği Başkanı Sadettin Şimşir, "İlk yangına müdahaleyi derneğimizin kendi traktörü ve üç adet yangın tankeriyle yaptık. Yanmaya başlayan bir ev ve ambara su tuttuk. Köylülerimizin yoğun çabalarıyla yangının büyümemesini önledik. Daha sonra Pınarbaşı ilçesinden itfaiye aracı geldi. Köyümüzün ilçeye uzak olması sebebiyle ilk müdahalemiz önemliydi" dedi.

Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kastamonu gündem haberleri... Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı Kastamonu gündem haberleri... Kastamonu'da çıkan yangında 2 ahşap ev yandı Son dakika haberleri! Köyde çıkan yangında 3 ev küle döndü: Alevlerden kurtulmak için balkondan atlayan kadın yaralandı Son dakika haberleri! Köyde çıkan yangında 3 ev küle döndü: Alevlerden kurtulmak için balkondan atlayan kadın yaralandı
Kaynak: İHA

Pınarbaşı, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu haberi... Kastamonu'da 3 köy evi alev alev yandı - Son Dakika

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