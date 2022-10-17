Kastamonu haberi: Kastamonu'da avcılara sıkı denetim: Belgesiz avlanan şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu haberi: Kastamonu'da avcılara sıkı denetim: Belgesiz avlanan şahıs hakkında işlem yapıldı

17.10.2022 17:14
Kastamonu haberi: Kastamonu'da avcılara sıkı denetim: Belgesiz avlanan şahıs hakkında işlem yapıldı

Kastamonu haber... Kastamonu'da, Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde belgesiz avlandığı tespit edilen şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kastamonu'da, Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde belgesiz avlandığı tespit edilen şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kastamonu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin av koruma kontrol faaliyetleri il genelinde devam ediyor. AYHM Şube Müdürü Mehmet Özer Topaloğlu ve 10. Bölge Müdürlüğü personelinin de katılımlarıyla hafta sonu gerçekleştirilen av koruma kontrol faaliyetlerinde toplam 102 adet belgeli avcı kontrol edildi. Kontroller sırasında bir şahıs hakkında belgesiz avlandığı gerekçesi ile işlem yapıldı. 1 adet silaha da mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Av koruma kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu haberi: Kastamonu'da avcılara sıkı denetim: Belgesiz avlanan şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haberi: Kastamonu'da avcılara sıkı denetim: Belgesiz avlanan şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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