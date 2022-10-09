Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

09.10.2022 13:20
Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen Kastamonu haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Taşköprü-Kastamonu karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. sürücüleri öğrenilemeyen tır ile Taşköprü Belediyesine ait kamyon çarpıştı. Daha sonra savrulan tır şarampole yuvarlanırken kamyon ise yan yattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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