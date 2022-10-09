Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Taşköprü-Kastamonu karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. sürücüleri öğrenilemeyen tır ile Taşköprü Belediyesine ait kamyon çarpıştı. Daha sonra savrulan tır şarampole yuvarlanırken kamyon ise yan yattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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