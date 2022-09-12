Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Cide karayolu üzerinde meydana geldi. Munip Temel (59) idaresindeki mıcır yüklü 37 ABN 914 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Temel, Cide Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı. Sürücü Temel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü - Son Dakika

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