Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

12.09.2022 19:31
Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Kastamonu bölgesinden gelen habere göre KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Cide karayolu üzerinde meydana geldi. Munip Temel (59) idaresindeki mıcır yüklü 37 ABN 914 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Temel, Cide Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücü Temel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haberi: Kastamonu'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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