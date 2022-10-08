Kastamonu haberi... Kastamonu'da "maganda kurşunu" isabet eden kişi öldü - Son Dakika
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Kastamonu haberi... Kastamonu'da "maganda kurşunu" isabet eden kişi öldü

08.10.2022 23:18
Kastamonu haberi... Kastamonu'da "maganda kurşunu" isabet eden kişi öldü

Kastamonu haberi... Kastamonu'da, düğün sırasında maganda kurşunu isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da, düğün sırasında maganda kurşunu isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Kurt köyünde düzenlenen düğünde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı.

İddiaya göre, havaya ateş açanlardan O.Ç. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Hüseyin Başören sırtından vuruldu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Başören hayatını kaybetti.

O.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu haberi... Kastamonu'da 'maganda kurşunu' isabet eden kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kastamonu haberi... Kastamonu'da "maganda kurşunu" isabet eden kişi öldü - Son Dakika
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