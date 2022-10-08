İddiaya göre, havaya ateş açanlardan O.Ç. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Hüseyin Başören sırtından vuruldu.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu haberi... Kastamonu'da 'maganda kurşunu' isabet eden kişi öldü - Son Dakika

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