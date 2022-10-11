Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve skunk ile 1 adet uyuşturucu madde öğütmede kullanılan el değirmeni ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu haberi... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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