Kastamonu haberi... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Kastamonu haberi... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

11.10.2022 10:22
Kastamonu haberi... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu bölgesinden gelen habere göre Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 18 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve skunk ile 1 adet uyuşturucu madde öğütmede kullanılan el değirmeni ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu haberi... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haberi... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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