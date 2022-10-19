Kaymakam Özen, traktör sürücülerinden, özellikle gece yolculuğuna araçlarında reflektör olmadan çıkmamalarını ve diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atmamak için duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu haberi... Taşköprü ilçesinde trafik kazalarını önlemek için traktörlere reflektör takıldı - Son Dakika

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