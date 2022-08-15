Kastamonu haberleri... Anadolu Otoyolu'nun farklı noktalarındaki kazalarda 18 araç çarpıştı - Son Dakika
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Kastamonu haberleri... Anadolu Otoyolu'nun farklı noktalarındaki kazalarda 18 araç çarpıştı

15.08.2022 18:21
Kastamonu haberleri... Anadolu Otoyolu'nun farklı noktalarındaki kazalarda 18 araç çarpıştı

Kastamonu haber: DÜZCE (İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde farklı noktalarda 18 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

DÜZCE (İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde farklı noktalarda 18 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazalarda otoyol adeta araç hurdalığına dönerken, 2 kişi yaralandı.

Kazalar, TEM Otoyolu Melen Köprüsü, Gölyaka gişeleri ve Küçük Melen Köprüsü mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücülerin yol açtığı kazalarda trafik uzun süre tek şeritten verildi. Otoyolun Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ise N.C. ve P.B. isimli 2 kişi hafif yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tragger, Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu haberleri... Anadolu Otoyolu'nun farklı noktalarındaki kazalarda 18 araç çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haberleri... Anadolu Otoyolu'nun farklı noktalarındaki kazalarda 18 araç çarpıştı - Son Dakika
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