Kazalar, TEM Otoyolu Melen Köprüsü, Gölyaka gişeleri ve Küçük Melen Köprüsü mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücülerin yol açtığı kazalarda trafik uzun süre tek şeritten verildi. Otoyolun Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ise N.C. ve P.B. isimli 2 kişi hafif yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tragger, Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu haberleri... Anadolu Otoyolu'nun farklı noktalarındaki kazalarda 18 araç çarpıştı - Son Dakika

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