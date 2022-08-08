Kastamonu haberleri: Elektrikli Araç Şarj Tarifesi Güncellendi

Şarj ağı işletmeciliği faaliyetlerinin lisansa tabi tutulması ile şarj hizmet tarifelerinde de değişiklikler yapıldı. Kilowatt saat (Kw) üzerinden yapılacak ücretlendirme çerçevesinde elektrikli araç şarj istasyonları alanında faaliyet gösteren Voltrun, şarj hizmet birim fiyat tarifesini, konut için (AC20) 3,91 TL/kWh, alternatif akım ile şarj eden istasyon (AC22) için de 4,82 TL/kWh olarak belirledi.

Türkiye genelinde 49 yıl süreyle şarj ağı işletmeciliği yapmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) izin alan Voltrun, tarifesindeki değişiklik ile ilgili açıklama yaptı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜCRETLENDİRMESİ KW SAAT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Şarj ağı işletmeciliği faaliyetlerinin lisansa tabi tutulmasının ardından daha önce kW saat ve dakika üzerinden yapılan ücretlendirmenin yeni yönetmelik ile sadece kW saat ile yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Voltrun Satış ve Pazarlama Direktörlüğü, yeni fiyatlara KDV'nin dahil olduğunu ve yeni şarj hizmet tarifesinin 'Konut Özel (AC20) için 3,91 TL/kWh, alternatif akım ile şarj eden istasyon (AC22) için de 4,82 TL/ kWh olduğunu açıkladı. Fiyatların 31 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olduğu belirtildi.

Önceden belirli bir tarife olmadığı belirtilerek bu hizmetin şimdi tek fiyata sabitlendiği bilgisi de paylaşıldı.