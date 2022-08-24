Kastamonu haberleri: Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu haberleri: Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç bulundu

24.08.2022 00:31

Kastamonu 3. sayfa haberi... Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç bulundu Aracın sudan çıkartılamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor Vali Tuncay Akkoyun: "Aracın yerini tespit ettik.

Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç bulundu

Aracın sudan çıkartılamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor

Vali Tuncay Akkoyun:

"Aracın yerini tespit ettik. Temennimiz bir can kaybının olmamasıdır"

KARAMAN - Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç AFAD ekiplerinin sualtı kamerası ile yaptığı çalışmada bulundu. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, aracın yerini tespit ettiklerini belirterek, "Araç içerisinde herhangi bir vatandaşımızın olup olmadığıyla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Temennimiz bir can kaybının olmamasıdır" dedi.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy sınırlarında bulunan Fisandun Barajında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte baraj gölüne balık tutmaya gelen İbrahim Kırcal, duyduğu gürültünün ardından bulunduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede bir aracın suya düştüğünü fark etti. Aracın düştüğü yere gelen İbrahim Kırcal, yardım etmek için bağırırken, araç sulara gömüldü.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kırcal durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baraja gelen ekipler aracı bulabilmek için suya indirilen bot ile çalışmaya başladı. AFAD ekiplerinin sualtı kamerası ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından hafif ticari aracın suya düştüğü yerin yaklaşık 6 metre ilerisinde ve derinlikte olduğu tespit edildi.

"Büyük bir gürültüyle düştü"

Aracın düştüğünü gören İbrahim Kırcal, oğluyla balık tutmaya geldiğini anlatarak, "Arabamızın yanındayken büyük bir gürültü oldu. Oğlum bana, 'Araba düştü herhalde baba.' dedi. Baktığımızda arabanın suda olduğunu gördük. Hemen yardıma koştum, arabanın başına geldim. Bağırdım, içeride kimse var mı diye, ses çıkmadı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdim, ekipler geldi" dedi.

"Aracın yerini tespit ettik. Temennimiz bir can kaybının olmamasıdır"

Olay yerine gelen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da çalışmaları takip etti. Olayla ilgili açıklama yapan Vali Akkoyun, "Merkeze bağlı Dereköy sınırları içerisinde bulunan Fisandun Barajında yapılan ihbar üzerine buraya geldik. Olaya şahitlik eden vatandaşımızın verdiği bilgiler doğrultusunda bir aracın gölete düştüğü yönünde bilgiler mevcuttu. Bu bilgiyi alır almaz AFAD, sağlık ve diğer ekiplerimizi yönlendirdik. Jandarmamız da gerekli tedbirleri aldı. Hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Şu anda aracın yerini tespit ettik. Araç içerisinde herhangi bir vatandaşımızın olup olmadığıyla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Temennimiz bir can kaybının olmamasıdır. AFAD ekiplerimiz çalışıyorlar. Aracın çıkartılmasıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Köyde çıkan yangında 10 ev kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizlikle izlediler Köyde çıkan yangında 10 ev kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizlikle izlediler Malatya'da iki ayrı kaza: 1 yaralı Malatya'da iki ayrı kaza: 1 yaralı Kendiliğinden hareket eden otomobilini durdurmak isteyen sürücü yaralandı Kendiliğinden hareket eden otomobilini durdurmak isteyen sürücü yaralandı
Kaynak: İHA

Karaman, Tragger, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu haberleri: Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 ABD'nin Gülşen çağrısına AK Parti'den çok sert tepki: Hadsizlik
00:34 Adana'da gergin anlar! Montella ile Balotelli maç sonunda birbirine girdi
00:13 MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun
00:11 3 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken babasını öldürdü
23:22 Sedat Peker'in çok konuşulan rüşvet çarkı iddiaları paylaşımların odağındaki holding sahibi tarafından doğrulandı
23:17 Erzurum Aziziye Tabyası'ndaki kan izlerinin hikayesi duygulandırıyor
23:07 Fransa'da kebapçı açmak isteyen Cengiz Ünder'in Türkiye ve İtalya'dan gelen teklifleri reddettiği iddia edildi
22:50 Rakiplerini tek golle deviren Adana Demirspor ve İstanbulspor üç puanı hanelerine yazdırdı
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pastane ziyareti vatandaşları şaşırttı
22:32 Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 01:43:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu haberleri: Karaman'da baraja düşen hafif ticari araç bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement