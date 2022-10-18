İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma tarafından Tosya'da yapılan operasyonda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları sırada Ü.Y, A.K, M.Ç, İ.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu haberleri! Kastamonu'da define için izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.