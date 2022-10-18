Kastamonu haberleri! Kastamonu'da define için izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu haberleri! Kastamonu'da define için izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

18.10.2022 17:36
Kastamonu haberleri! Kastamonu'da define için izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Edinilen Kastamonu gelişmesine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma tarafından Tosya'da yapılan operasyonda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları sırada Ü.Y, A.K, M.Ç, İ.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu haberleri! Kastamonu'da define için izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haberleri! Kastamonu'da define için izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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