Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul- Samsun istikametinde ulaşım bir süre sağlanamadı. Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Kamyonun çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika

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