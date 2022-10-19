Kastamonu haberleri! Tosya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Kastamonu haberleri! Tosya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2022 13:24
Kastamonu haberleri! Tosya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Kastamonu haber: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elvan Natur, törende yaptığı konuşmada, yerel demokrasinin en eski ögesini temsil eden muhtarlıkların 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

19 Ekim 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kabul edildiğini hatırlatan Natur, şunları kaydetti:

"Muhtarlık kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlıklarımızın bulunduğu mahalle ve köylerde devletin kurumlarını temsil etmekte, halkımız ve kurumlar arasında köprü vazifesi görmektedir."

Törene, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci, CHP Tosya İlçe Başkanı İsmail Okuducu, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, protokol üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kastamonu haberleri! Tosya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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