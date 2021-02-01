- Kastamonu için hazırlanan şehir logosunda 'ayı figürü' kullanıldı - Son Dakika

- Kastamonu için hazırlanan şehir logosunda 'ayı figürü' kullanıldı

KASTAMONU - Kastamonu Valiliği tarafından Kastamonu için yaptırılan şehir logosunda 'ayı figürü'nün kullanılması dikkat çekti. Sunucu, logonun anlatımında şehir efsanesi haline gelen 'taş düşebülü, ayı çıkabülü' sözünü logoda işlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Kastamonu Valiliği tarafından "Anadolu'nun Yeryüzü Cenneti" sloganıyla Kastamonu için hazırlatılan şehir logosunda aya figürlerinin kullanılması dikkat çekti. Firma tarafından hazırlanan "Anadolu'nun Yeryüzü Cenneti" sloganının yer aldığı logoda orman ve denizi simgeleyen yeşil ve mavi desenler kullanılırken, ayrıca Kastamonu yazısındaki 'Ayı' figürü gözlerden kaçmadı. Sunucu tarafından logonun tanıtımının yapıldığı sırada şehir efsanesi haline gelen 'taş düşebülü, ayı çıkabülü' sözünü logoda işlemeye çalıştıkları kaydedildi.

"Logonun her alanda kullanılmasını bekliyoruz ama son sözü Kastamonulular söyleyecek"

Kastamonu'da bir otelde şehir logosunun lansman tanıtım toplantısında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Şehirlerin kültürel değerlerinde ve turizm zenginliklerine dikkat çekmek için logo, şehirlerin bilinmesi için açısından artık önem arz etmekte. Bu anlamda hem ülke bazında hem de uluslararası arenada pazarlama çalışmaları açısından da logo çalışmaları çok önem arz etmekte ve bu amaçla şehirlerin kendisine has bütün güzelliklerini yansıtan bir logo belirlenmesi ihtiyacı da üst seviyede kendisini göstermekte. Kastamonu'da bahsedilen her türlü özelliklerinin zengin olmasından dolayı yani yaylasından kayak merkezine, kanyonundan milli parklarından tarihi kültürel mekanlarına, gastronomideki özelliklerinden dolayı şehir logosunun belirlenmesi çok zorlu bir hadiseydi. Bunları da zaten bizler bu süreçte yaşadık. Bundan dolayı da profesyonel bir firmadan yardım alma ihtiyacı hissettik. Elbette ki bu süreç uzun ve meşakkatli bir süreç. Herkesin buraya katkı sağlamasını, Kastamonu halkının fikirlerini almaya isterdik ama şehrimizin bu konudaki müthiş zenginliklerinden dolayı çok geniş katılımlar mümkün olmamış ve zamanla bir karar doğrultusunda oluşturulan komisyon doğrultusunda böyle bir çalışma ortaya çıkmış. Bizlerde ortaya çıkan komisyon doğrultusunda ittifakla ilimizin tanıtımına ve ruhuna uygun olduğuna kanaat kılarak sizlerin beğenisine sunduk" dedi.

Son sözü Kastamonuluların söyleyeceğini belirten Vali Çakır, "Elbette ki son sözü söyleyecek olacak olan sevgili Kastamonululardır. Eğer bu logoyu bölgelerine, şehirlerine, ilçelerine, ürünlerine yakıştırıyorlarsa ileride de belki kullanılmaya devam edilecektir. Yatıştırmıyorlarsa da belki de bu anlamda ileride farklı bir çalışma yapılacaktır. Bizler yapılan çalışmaların bölgemizin ilimizin ihtiyacına karşılık verdiğini düşünüyoruz. Tabi ki buradaki zorluk bir tek kalemle, bir tek harfle şehrin tüm değerlerini, artılarını göstermek mümkün değil. O yüzden bizler, şu da olsun, bu da olsun diye firmaya fikirlerimizi söyledik. Tüm ilçelerimizin birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Türkiye'de tescilli ürün sıralamasında ilk beşteyiz, yakında üçe gireceğiz herhalde. Dolasıyla o kadar zenginliklerimiz var ki her bir ilçemizin kendisine has özellikleri var. O yüzden firmamızda bizlere böyle yaparsanız çorba olur, çok özellikli olan şehirlerin logosunu çalışması çok zordur dedi. Yapılan çalışma neticesinde böyle bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi bize düşen burada tüm belediyelerimize, STK'larımıza, Özel İdarelerimize, Kaymakamlıklarımıza, Valiliğimize, turizm ile uğraşan değerli arkadaşlarımıza, tüm taraflarca bu logonun aktif bir şekilde kullanılıyor olmasına başlanılması" diye konuştu.

"Çok şükür artık logomuzu da bulduk"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, şöyle konuştu: "Firmamız, bizlere birbirinden farklı bir sürü alternatif logo getirdi. Bizlerde en son ortak kanaat olarak şehrin logosu noktasında gördüğünüz logoda karar kılındı. Yaşatmak için önce birlik ve beraberlik lazım. Hepimiz aynı tuşa basmamız lazım. Hepimizin Kastamonu adına ne yapabilirizi bir beyin fırtınası şeklinde bundan sonra konuşması lazım. Çünkü olmazsa olmazlardan bir tanesi logomuzdu, çok şükür onu da bulduk. Artık bundan sonrasında bizlerde belediye olarak, en önemlisi bir sürü coğrafi işaretli ürünlerimiz bulunuyor. İnşallah ilk üç içerisine girmemize de artık bir adım mesafe kaldı. Bunu da yaptığımız anda herkes Kastamonu'yu konuşacak"

Lansman tanıtımının ardından Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç ile diğer davetliler, lansmanı yapılan Kastamonu logosundan hazırlanan kalıp ile bez çanta üzerine taş baskı uyguladı.