Kastamonu için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Kastamonu için kuvvetli fırtına uyarısı

6 saat önce

Kastamonu için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Kastamonu için kuvvetli fırtına uyarısı, System.String[]

Kastamonu için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun güneybatı yönlerinden başlayacak rüzgarın kuzey-kuzeybatı yönünde yer yer saatte 75 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Rüzgarın yarın etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çığ ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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