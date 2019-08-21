Kastamonu için sağanak uyarısı
18 dakika önce
Kastamonu'da saat 24.00'e kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:12 Kaynak: AA
'da saat 24.00'e kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanağın saat 24.00'e kadar etkisini sürdüreceği öngörülüyor.
Açıklamada, vatandaşların muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
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