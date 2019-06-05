Son Dakika Haberleri: Kastamonu için "sağanak ve dolu uyarısı"
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Kastamonu için "sağanak ve dolu uyarısı"

19 dakika önce

Kastamonu'da, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu bekleniyor.

Kastamonu için
Kastamonu'da, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kastamonu'nun merkezinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu görüleceği tahmin ediliyor.
Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:18 Kaynak: AA
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