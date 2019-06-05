Kastamonu için "sağanak ve dolu uyarısı"
19 dakika önce
Kastamonu'da, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu bekleniyor.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:18 Kaynak: AA
'da, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kastamonu'nun merkezinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu görüleceği tahmin ediliyor.
Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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