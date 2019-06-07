Kastamonu için "sağanak ve dolu uyarısı"
1 saat önce
Kastamonu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:03 Kaynak: AA
için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 19.00'a kadar Kastamonu genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
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