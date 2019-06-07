Son Dakika Haberleri: Kastamonu için "sağanak ve dolu uyarısı"
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Kastamonu için "sağanak ve dolu uyarısı"

1 saat önce

Kastamonu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Kastamonu için
Kastamonu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 19.00'a kadar Kastamonu genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:03 Kaynak: AA
Dolu Yağışı, Kastamonu, Güncel
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