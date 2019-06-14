Kastamonu için sağanak ve dolu uyarısı
1 saat önce
Kastamonu ve ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:25 Kaynak: AA
ve ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
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