Son Dakika Haberleri: Kastamonu için sağanak ve dolu uyarısı
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Kastamonu için sağanak ve dolu uyarısı

1 saat önce

Kastamonu ve ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

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Kastamonu ve ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:25 Kaynak: AA
Kastamonu, Güncel
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