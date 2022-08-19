Kastamonu'da uygulanacak proje ile gönüllülere arama kurtarma eğitimi verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da uygulanacak proje ile gönüllülere arama kurtarma eğitimi verilecek

19.08.2022 15:24
Kastamonu'da uygulanacak proje ile gönüllülere arama kurtarma eğitimi verilecek

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneğince gönüllülere, doğada kaybolma ile kaza ve afetlerde mahsur kalanların kurtarılması eğitimi verilmesi amacıyla "Kastamonu İHH Arama Kurtarma ve Acil Yardım Ekibi Projesi" uygulamaya konuldu.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneğince gönüllülere, doğada kaybolma ile kaza ve afetlerde mahsur kalanların kurtarılması eğitimi verilmesi amacıyla "Kastamonu İHH Arama Kurtarma ve Acil Yardım Ekibi Projesi" uygulamaya konuldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, AFAD İl Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen 117 bin 255 lira bütçeli proje kapsamında gönüllü 15 kişiye arama kurtarma eğitimi verilecek. Bir yıl sürecek proje çerçevesinde arama kurtarma çalışmalarında kullanmak amacıyla ekipman da alınacak.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Valilik makamında projenin imzalanması amacıyla düzenlenen törende, yürüttükleri bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında STK'lerin yoğun proje önerisiyle karşılaşmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu sene destek verdikleri beşinci projenin Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneğinin hazırladığı "Kastamonu İHH Arama Kurtarma ve Acil Yardım Ekibi Projesi" olduğunu belirten Çakır, "İHH, doğal afet ve toplumsal sıkıntılarda sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir köşesinde mağdurlara yardıma ön sıralarda koşmuş derneklerden biri. Kastamonu'da hem geçen yıl 11 Ağustos hem de bu sene 27 Haziran sürecinde sağ olsunlar, onlar da hemen yardıma geldi. Ellerindeki imkanlar ölçüsünde hem arama kurtarma hem insani, diğer yardım faaliyetleri kapsamında bizlere güç verdiler." dedi.

Projenin içerik olarak destek önceliği taşıdığını vurgulayan Çakır şunları kaydetti:

"Bu sadece Kastamonu'nun değil, ülkemizin, dünyanın sorunu. Artık yılın belirli dönemlerine sıkışmış değil, 12 ay yangın, sel olabiliyor. Normal şartlarda yağış zamanı ilkbaharda başlar bilinirken şimdi ağustos ayında sel afeti bekler hale geldik. Dolayısıyla afetin ne zaman, nerede, nasıl olacağı belirsiz olduğu için bizlerin de devlet, millet, sivil toplum kuruluşları olarak her an hazır şekilde beklememiz gerekiyor. Bu konuda daha çok insanımıza, daha çok gönüllüye ulaşmamız gerekiyor. Bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarını da daha fazla desteklememiz gerekiyor."

Projeyi çok önemsediğini dile getiren Çakır, "Coğrafyamız geniş. Bu tür etkinlikler hem tanıtım hem de araç gereç bakımından müthiş destek sunacak. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından proje, Vali Çakır ile Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kadir Horuz tarafından imzalandı.

Programa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Şefi Pınar Başbilen ve İHH Kastamonu Derneği Arama Kurtarma Şube Başkanı Serdar Topaç da katıldı.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da 4 aracın karıştığı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var Kastamonu'da 4 aracın karıştığı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Kastamonu'da konuştu Açıklaması MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Kastamonu'da konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Kastamonu, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uygulanacak proje ile gönüllülere arama kurtarma eğitimi verilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 15:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da uygulanacak proje ile gönüllülere arama kurtarma eğitimi verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement