Kastamonu İhsangazi'de Okullar Tatil Edildi
29 dakika önce
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ilköğretim okullarıyla liselerde eğitime bir gün ara verildi.
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Kastamonu
'nun İhsangazi
ilçesinde ilköğretim okullarıyla liselerde eğitime bir gün ara verildi.
İhsangazi Kaymakamı Muhammed Öztaş, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamaları dikkate alarak öğrencilerimizin güvenliği için İhsangazi ilçemizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyunun dikkatine" dedi.
Buna göre, İhsangazi ilçesinde bugün eğitim veren tüm okullar bir gün süreliğine tatil edildi. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:52 Kaynak: İHA
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