Son Dakika Haberleri: Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde Değerlendirme Toplantısı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde Değerlendirme Toplantısı

1 saat önce

Kastamonu'da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM), Hastaneler Arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantısı yapıldı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Kastamonu'da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM), Hastaneler Arası Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantısı yapıldı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentteki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ve hastane acil servislerinin 2018 yılı kasım dönemine ait çalışmaları değerlendirildi.

Hizmetlerin kesintisiz ve etkin bir şekilde sürdürülmesi yönünde bilgi paylaşımında bulunulan toplantıda, sevk komisyonunda hastaneler arası hasta nakillerinde kayıtların düzenli yapılması, sevkin uygunluğuna dikkat edilmesi ve yapılan uygulamaların iyileştirilmesine yönelik kararlar alındı.

Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu ile Yoğun Bakım Hizmetleri Komisyonu toplantılarında ise genel değerlendirmelerin yapılmasının ardından sunulan hizmetlerin eksiklikleri ve aksayan yönler tespit edilerek çözümü konusunda fikir birlikteliği sağlandı.

Toplantıya, Acil Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihazlar Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özgür Yılmaz, Kamu Hastaneleri Başkan Vekili Dr. Mustafa Uyanık, Destek Hizmetleri Başkanı Muhammet Zahid Kaya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yüksel Kutlu, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Hakkı Demir, ilçe sağlık müdürleri, hastane başhekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri başkanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:52 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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