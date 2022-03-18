KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

18.03.2022 20:53

Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkisini gösteriyor.

Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkisini gösteriyor.

Öğle saatlerinden itibaren Ilgaz Dağı'nın tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda başlayan kar devam ediyor. Bölgede kar yağışının yanı sıra sis de etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı geçişinde sık sık tuzlama yapıyor. Kar yağışı, zaman zaman Kastamonu il merkezinde de etkili oluyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

YORUMLAR
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305 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı 305 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor - Son Dakika


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