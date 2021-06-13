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KASTAMONU - "İstiklal Sürüşü"ne gencinden yaşlısına yoğun katılım oldu - Son Dakika

KASTAMONU - "İstiklal Sürüşü"ne gencinden yaşlısına yoğun katılım oldu

13.06.2021 12:45

Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen "İstiklal Sürüşü"ne gencinden yaşlısına çok sayıda kişi katılıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen "İstiklal Sürüşü"ne gencinden yaşlısına çok sayıda kişi katılıyor.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneğinin iş birliğinde İnebolu- Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 100'ün üzerinde motorcu yer alıyor.

Katılanlar arasında 7 yaşındaki oğluyla birlikte Ankara'dan gelen Fatma Sönmez ve 61 yaşındaki annesiyle birlikte Sinop'tan gelen Betül Özge Alparslan da bulunuyor.

İstiklal Sürüşü, bugün akşam saatlerinde Anıtkabir'de sona erecek.

Fatma Sönmez, AA muhabirine, burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Her fırsatta bu tür etkinliklere katıldıklarını ifade eden Sönmez, "Oğlumla birlikte 4 yaşından beri fırsat buldukça böyle etkinliklere katılıyoruz. Burada İstiklal Yolu sürüşü olduğunu kulübümden öğrendim ve böyle bir etkinlikte yer almak istedim." dedi.

Yolun çok anlamlı bir tarihi olduğuna işaret eden Sönmez, "Kurtuluş Savaşı'nda kadınlarımız, yaşlılarımız bu yollarda cephane taşıdılar. Biz de onların geçtiği bu yollardan geçmek istedik. 100 yıl önce Şerife Bacı çocuğuyla birlikte bu yolda cephane taşımış ve şehit olmuş. Bugün 100 yıl sonra biz de oğlumla birlikte aynı yoldan geçtiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Fatma Sönmez'in oğlu Görkem ise "Annemle birlikte buraya geldiğim için çok mutluyum. Annem iyi ki beni buraya getirmiş, bu yoldan geçmemizi sağlamış. Anneme beni buraya getirdiği için teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.

Sinop'tan gelen Betül Özge Alparslan (36) da şunları dile getirdi:

"100 yıl önce Şerife Bacı'nın kağnıyla geçtiği yolardan biz bugün motorlarımızla geçtik. Bugün yine aynı şey olsa biz yine aynı şekilde yaparız. Bu yolculuk insan hayatında bir kez yapabileceği bir şeydi. Çünkü 100. yıl bir daha göremeyeceğiz. Buradan geçmek harika bir duygu."

Anne Zerrin Alparslan (61) ise "Biz kızımla her yere birlikte gideriz. Milli bayramların kortejinde de birlikte motorla gideriz. Burada olmanın tarifi yok. Biz rahat yolardan geldik ama 100 yıl önce belki yol da yoktu." diye konuştu.

37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker, etkinliğe ilgiden memnun olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sinop'tan gelen bir teyzemiz ve kızı 125 cc bir motorla bu sürüşe katıldılar. Çocuğuyla birlikte motor süren bayan bir arkadaşımız var, 500 kilometre uzaktan geldi. Tekrar dönecek ve bin kilometre yol yapacak. Bunun gibi çok ilginç şey var. Bu insanlar istiklal ruhu ile İstiklal Sürüşü'ne geldiler."

KASTAMONU - İstiklal Sürüşü ne gencinden yaşlısına yoğun katılım oldu
KASTAMONU - İstiklal Sürüşü ne gencinden yaşlısına yoğun katılım oldu
KASTAMONU - İstiklal Sürüşü ne gencinden yaşlısına yoğun katılım oldu
KASTAMONU - İstiklal Sürüşü ne gencinden yaşlısına yoğun katılım oldu

Kurtuluş Savaşı, Motosiklet, Kastamonu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - 'İstiklal Sürüşü'ne gencinden yaşlısına yoğun katılım oldu - Son Dakika


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