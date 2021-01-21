Kastamonu JAK timinden Ilgaz Dağı'nda arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Kastamonu'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından Ilgaz Dağı'nda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

JAK timleri, Ilgaz Dağı'ndaki tatbikatta senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan bir kişiyi halat yardımıyla kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, JAK timlerinin kışın Ilgaz, yazın da Valla ve Horma kanyonlarında faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timlerinin İzmir depreminde ve Giresun'da meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı aktarılan açıklamada, Küçük Hacet Dağı'ndaki dağcılık faaliyetlerinde rehberlik de yapan JAK timlerinin off-road yarışlarında kurtarma faaliyetlerinde yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, alanında uzman personelden oluşan Kastamonu JAK timinin çevre illerde yeni kurulan JAK timlerinin eğitim faaliyetlerine de katkı sağladığı kaydedildi.